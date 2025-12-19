Inceneritore, Avs resta in trincea: “Incubo del passato, la soluzione del futuro è l’economia circolare”

Genova. “La nostra contrarietà all’inceneritore è categorica. Il ciclo dei rifiuti va chiuso col ricorso totale all’economia circolare, un sistema che punta sulla riduzione dello scarto, sull’aumento della raccolta differenziata e sul recupero totale di tutti i materiali, attraverso nuove tecnologie e nuove produzioni che possono garantire un aumento dei posti di lavoro”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, criticano con fermezza l’annuncio con cui il presidente ligure Marco Bucci ha annunciato la pubblicazione del bando per l’inceneritore entro la fine dell’anno.

