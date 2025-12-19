Lavagna: sedavano i pazienti per poter dormire, infermiere interdette

Il blitz dei Nas e di due medici legali, la notte dello scorso 17 maggio all’ospedale di Lavagna. Due infermiere trentenni avrebbero somministrato farmaci a base di benzodiazepine per far dormire profondamente pazienti ricoverati; ciò per non essere disturbate e poter riposare; poi al mattino iniettavano un farmaco per svegliarli, in modo che i colleghi del turno successivo non se ne accorgessero. Ma qualcuno aveva parlato con la direzione sanitaria e la Procura aveva deciso di effettuare il blitz.

La perquisizione in casa delle due aveva portato al sequestro di materiale e farmaci sottratti all’ospedale. Inoltre le due trentenni non avrebbero osservato correttamente le terapie prescritte dai medici ai degenti e in qualche caso li avrebbero lasciati in condizioni igieniche carenti.

