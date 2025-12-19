Meteo, cielo coperto da nuvole ma poche gocce: fine settimana incerto con temperature in calo

Genova. Tra la notte e la prima mattinata qualche rovescio in risalita dal mare verso le coste del levante, indicativamente ad est di Portofino con maggiori accumuli piovosi in mare aperto. Sporadiche piogge anche sull’estremo Imperiese, per il resto nubi irregolari ma tempo asciutto. In giornata molte nubi ovunque con piogge concentrate soprattutto in mare aperto; locali estensioni verso la costa saranno possibili sull’Imperiese e sul Levante, per il resto tempo asciutto.

Aria umida dai quadranti meridionali converge sul Golfo con aria più fredda di provenienza settentrionale. Sulla Liguria si prevedono molti annuvolamenti e qualche precipitazione nei prossimi 3 giorni, in intensificazione nel pomeriggio-sera di domenica 21 dicembre.

» leggi tutto su www.genova24.it