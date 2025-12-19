Prima riunione del nuovo corso dell’Autorità portuale: presentati progetti e dossier dei porti di La Spezia e Marina di Carrara

Prima riunione del nuovo corso nella giornata di ieri per l’Organismo di partenariato della Risorsa Mare e il Comitato di gestione dell’Ente, con i nuovi membri designati con decreto pochi giorni fa. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, coadiuvato dal segretario generale Federica Montaresi e dai dirigenti dell’ente di Via del Molo, ha illustrato sia all’organo collegiale responsabile dell’indirizzo strategico e della gestione del demanio marittimo, sia all’organismo istituzionale designato a sviluppare il confronto necessario con le rappresentanze dei soggetti direttamente coinvolti nelle attività portuali, i principali dossier cui sta lavorando l’AdSP e i progetti di sviluppo futuri dei porti della Spezia e Marina di Carrara. Il Presidente ha altresì aggiornato i membri dei due organismi in merito alle più importanti procedure avanzate dall’Ente nei mesi precedenti il loro insediamento. I due incontri sono stati anche l’occasione per il consueto scambio di auguri natalizi.

