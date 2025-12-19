Savona, la madre di Valentina Squillace a Russo: “Fate qualcosa”. Il sindaco: “Limitare mezzi pesanti in centro e garantire sicurezza dei pedoni”

Savona. “Questa mattina, prima del funerale, la mamma di Valentina mi ha detto ‘Fate qualcosa’. Don Angelo Magnano ha invitato le istituzioni a fare quanto necessario; un cittadino, dopo il funerale mi ha detto ‘Fai qualcosa’. Da sindaco sento il dovere di farmi carico di questa richiesta, anche al di là delle strette competenze comunali. Perchè è vero: non si può morire sulle strade”. Così il sindaco di Savona Marco Russo, nel giorno delle esequie di Valentina Squillace, deceduta a 22 anni dopo essere stata travolta martedì da un tir in corso Tardy e Benech.

Secondo il primo cittadino savonese “il tema riguarda non solo il traffico pesante, ma anche, in generale, la sicurezza delle nostre strade. È vero che è un tema complicato, perché la città è priva di circonvallazione e cinge il porto da tutti i lati, ma va detto che scontiamo un grande ritardo: da troppi anni Savona non ha adeguatamente affrontato né il problema dei camion né quello della sicurezza stradale, e vi è stata grande disattenzione da parte delle altre autorità pubbliche (Ministero, Anas, Regione, RFI e Autorità Portuale) che nel tempo non sono state sufficientemente sollecitate dalla comunità savonese. In questi anni, però, abbiamo provato a recuperare il tempo perduto, avviando numerose progettazione e intrattenendo le necessarie interlocuzioni con gli altri Enti. L’obiettivo è, da un lato, limitare l’attraversamento del nostro centro urbano da parte dei mezzi pesanti e, dall’altro lato, proteggere la sicurezza dei pedoni”.

