Slitta l’accordo Mercosur, Coldiretti Liguria: “Segnale importante, ora correggerne le criticità”

“Il rinvio della firma dell’accordo Mercosur rappresenta un segnale importante a tutela dell’agricoltura italiana ed europea”. È quanto afferma in una nota Coldiretti Liguria commentando il rinvio del patto commerciale con i Paesi sudamericani deciso dopo il Consiglio Ue, “anche grazie alla posizione assunta dall’Italia e dalla Francia e alla mobilitazione degli agricoltori a Bruxelles, alla quale Coldiretti ha partecipato con una delegazione nazionale”, proseguono dall’associazione.

“Da tempo Coldiretti denuncia i rischi legati a un accordo che, così com’è, penalizza fortemente le aziende agricole e non garantisce adeguate tutele ai consumatori – dichiara Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria -. Per una regione come la Liguria, caratterizzata da produzioni di qualità, legate al territorio e a standard elevati, l’ingresso sul mercato di prodotti che non rispettano le stesse regole rappresenterebbe un danno enorme”.

