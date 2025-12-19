Specchia Services, il Pd raccoglie le segnalazioni dei residenti: “Peracchini riveda le autorizzazioni”

“La delocalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti Specchia di Arcola non è più rinviabile”: E’ questa la richiesta netta contenuta nella mozione presentata in consiglio provinciale dal gruppo di opposizione, a prima firma del capogruppo del centrosinistra Gianluca Tinfena, insieme agli altri consiglieri Cattani, Pietrobono e Regoli, che chiama direttamente in causa il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini “per le scelte – e le mancate scelte – compiute negli ultimi anni”.

L’impianto, situato a poche decine di metri dalle abitazioni delle Pianazze, opera da tempo “in condizioni che stanno producendo gravi disagi denunciate dai cittadini” secondo l’opposizione. In particolare odori persistenti soprattutto nei mesi estivi, rumori continui anche nelle ore notturne, polveri e rifiuti leggeri trasportati dal vento oltre la recinzione, inquinamento luminoso causato dalle torri faro accese per consentire le lavorazioni notturne, oltre a un traffico pesante che attraversa un sottopasso stretto e pericoloso, unico accesso all’area, con evidenti criticità per la sicurezza e per le emergenze. “Un disagio ormai strutturale che ha spinto i residenti a organizzarsi in comitato e a denunciare da anni una situazione divenuta insostenibile, aggravata dal fatto che l’impianto tratta rifiuti della raccolta differenziata, in particolare carta e plastica spesso contaminate da frazioni organiche, con evidenti conseguenze igienico-sanitarie, richiamo di gabbiani e condizioni assimilabili a una discarica a cielo aperto”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com