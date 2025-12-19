Spezzino e Lunigiana ancora più vicine: 34 milioni per la viabilità attorno al ponte di Ceparana

La bretella Ceparana-Santo Stefano Magra aprirà a gennaio 2026 e già si traguarda alla viabilità da e per il nuovo ponte sul fiume Magra. Siglato oggi pomeriggio alla Spezia l’accordo tra Regione Liguria, Provincia della Spezia e Concessioni del Tirreno per la realizzazione dell’interconnessione con la viabilità locale in funzione del casello autostradale di Albiano-Ceparana in una zona cerniera tra la piana di Ceparana, la Val di Vara e la Val di Magra e, in definitiva, tra lo Spezzino e la Lunigiana. L’opera prevede un investimento da 34.694.977 euro finanziato quasi interamente dall’azienda. “L’accesso alla infrastruttura potrà avvenire su strade moderne, bypassando i centri abitati – ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria -. Sarà un’opera moderna all’interno di una provincia che ha un potenziale enorme dal punto di vista dello sviluppo economico e occupazionale”.

“Una svolta per la media e bassa Val Di Vara, ma strategica anche per il capoluogo. Quella è un’area con sessantamila abitanti e migliaia di aziende, alcune delle quali con fatturati importanti“, aggiunge Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia della Spezia. “Un’autostrada può essere una risorsa per un territorio, come dimostra la sinergia tra enti e autostrada di cui parliamo oggi – dice l’ad di Concessioni del Tirreno Bernardo Magrì -. L’opera risolve un deficit nella zona della confluenza tra Vara e Magra. Migliorerà l’accesso alla rete autostradale, il collegamento tra le due sponde e la viabilità locale”.

