Termovalorizzatore, la giunta regionale approva la delibera: si riducono le dimensioni dell’impianto

Genova. La giunta della Regione Liguria, con delibera approvata nel pomeriggio, modifica la cornice in cui Arlir, l’Agenzia regionale per i rifiuti, dovrà procedere con la pubblicazione del bando per raccogliere le manifestazioni di interesse per la progettazione e realizzazione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti.

Non più in grado di trattare 320 tonnellate all’anno, una dimensione che avrebbe soddisfatto le esigenze di tutta la Liguria (e non solo) ma in un range tra le 160mila e le 240mila tonnellate. Una modifica sostanziale che, di fatto, apre le porte all’ipotesi che il termovalorizzatore (molto meno probabilmente un waste to chemicals) possa sorgere nell’area della discarica di Scarpino. Qui, infatti, non ci sarebbe stato spazio per un impianto di maggiori dimensioni. E anche uno più ridotto non è di automatica rappresentazione.

