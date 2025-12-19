“The Spezziner” per la mostra natalizia al Caffè Cavour: in esposizione le copertine più significative della rivista

L’Associazione “The Spezziner – la rivista immaginaria che non esiste” ha inaugurato oggi alle 18 una mostra natalizia con l’esposizione, nei locali del Caffè Cavour di Corso Cavour 125, delle opere più significative che hanno caratterizzato il percorso artistico della rivista. In particolare, saranno visibili le copertine più recenti.

L’esposizione antologica sarà visitabile fino alla fine del 2025, salvo proroghe.

Sempre venerdì 19, contemporaneamente all’inaugurazione, sarà allestito all’esterno del locale uno stand dove potranno essere ammirate e acquistate le singole copertine, firmate dai rispettivi autori. Sia nello stand sia all’interno del locale saranno presenti alcuni degli autori delle copertine.

Mauro Baraldi, animatore e fondatore di The Spezziner, ringrazia Enza e Stefano Di Nasso, proprietari del centralissimo Caffè Cavour, per aver consentito di esporre nel loro locale una parte significativa della produzione artistica di The Spezziner. Come già avvenuto lo scorso Natale, anche quest’anno le copertine rappresentano un regalo natalizio “cult”, nella migliore tradizione che trae ispirazione da The New Yorker.

Si ricorda inoltre che la produzione di The Spezziner è consultabile e acquistabile nelle migliori librerie spezzine, tra cui Contrappunto, Liberi Tutti e Ricci.

Tra gli organizzatori dell’esposizione anche Massimiliano Logli, che ha dichiarato: “Il connubio tra il Caffè Cavour e The Spezziner è Made in La Spezia è solo l’inizio di una serie di attività ed eventi che verranno organizzati nei prossimi mesi a favore del territorio e di chi lo vive con creatività, arte e innovazione. Tra un cappuccino e un aperitivo si potranno ammirare e apprezzare dei veri capolavori”.

