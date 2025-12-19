Turismo, Unione comunale Pd: “I numeri crescono ma senza regole il rischio è perdere residenza e identità”

I dati disponibili sulla stagione turistica indicano, secondo quanto riferito in una nota dall’Unione comunale del Partito democratico Laboratorio di periferia, un aumento delle presenze nei mesi compresi tra aprile e settembre rispetto al 2024, a fronte di lievi flessioni nel periodo invernale. È da questa lettura che il Pd sviluppa una riflessione critica sul modello di sviluppo turistico della città, affidata a un documento diffuso nelle scorse ore.
“Il turismo rappresenta un’occasione per una città come la nostra, ma non basta attirare quanti più turisti possibili per generare vero sviluppo, economia e benessere”, afferma il Partito democratico. Secondo il Pd, l’attenzione delle istituzioni locali sarebbe concentrata prevalentemente sui numeri delle presenze, senza una valutazione complessiva degli effetti collaterali: “Non possiamo permetterci una semplificazione che non analizzi anche le incidenze negative che questi numeri portano con sé”.