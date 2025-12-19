Un pensiero per gli invisibili: Natale di solidarietà al Canaletto e San Paolo

Con l’avvicinarsi del Natale, un gruppo di amici frequentatori delle parrocchie del Canaletto e di San Paolo alla Pianta ha deciso di portare un segno concreto di solidarietà alla comunità. Grazie al sostegno del supermercato Sigma di Via Sardegna, della ditta New Color Painting Srl e degli amici del vecchio bar La Rosa, è stata organizzata una raccolta di derrate alimentari destinate a chi si trova in difficoltà. Le donazioni sono state consegnate direttamente alle famiglie bisognose, con l’obiettivo di regalare, durante le feste, un sorriso a chi vive momenti di difficoltà. Il gesto vuole anche essere un invito a sensibilizzare altre persone al valore del volontariato, dimostrando che anche piccoli contributi possono fare la differenza. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli amici Fabrizio, Angelo, Elio, Paolo, Mauro, Roberto e Marcello, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa. Da parte di tutti i volontari, un sincero augurio di un felice e sereno Natale, all’insegna della condivisione e della solidarietà.

