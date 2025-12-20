Aereo precipitato a Isola del Cantone, per i periti fu un errore umano sulla rotta

Genova. Sarebbe stato un errore umano a causare la morte del sovrintendente Riccardo Muci e dell’istruttore di volo Giuseppe Gabbi, precipitati a Isola del Cantone il 2 aprile mentre viaggiavano a bordo di un ultraleggero, dopo essere partiti da Mazzè (Torino) alla volta di Sutri (Viterbo). La notizia è riportata dall’Ansa.

Nessun malore del pilota e nessun guasto tecnico, è quanto emerso dalla consulenza medico legale di Camilla Tettamanti e da quella cinematica di Marco Borri, professore di Meccanica del volo al Politecnico di Milano.

