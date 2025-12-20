Si è tenuto giovedì a Genova l’incontro pubblico “Bilancio europeo e territori: quali prospettive?”, promosso dall’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei. Al centro del confronto, il rapporto tra le scelte finanziarie dell’Unione Europea e le difficoltà che segnano la programmazione del bilancio regionale ligure, in una fase decisiva per il futuro dei territori. Ad aprire l’appuntamento è stata Margherita Mereto Bosso, responsabile Europa del Pd Liguria, che ha introdotto un dibattito dedicato alle sfide comuni tra livello europeo e regionale. “Nel pieno del dibattito sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione, che prefigura una contrazione dei fondi strutturali e una rinazionalizzazione delle politiche di coesione, ho voluto promuovere a Genova un’occasione di dialogo per riportare al centro i territori e chi li anima quotidianamente – ha dichiarato Brando Benifei – Il nuovo bilancio dell’Unione Europea deve dare credibilità al progetto di integrazione attraverso la sussidiarietà, quindi dobbiamo saper esprimere chiaramente a quali bisogni vogliamo dare risposta. Solidarietà, inclusione, territori devono essere non solo parole chiave ma azioni concrete”.

L’articolo Benifei: “Nel bilancio della Liguria servono scelte concrete per solidarietà e inclusione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com