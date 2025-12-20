Boléro – Ravel, applausi calorosi per la versione di Bernal con il mito Luciana Savignano

Genova. Applausi calorosi, anche se qualcosa di più ci si sarebbe aspettati all’ingresso in scena per il saluto finale del mito Luciana Savignano al Teatro Carlo Felice per il debutto di Boléro-Ravel, spettacolo a cura di Daniele Cipriani, che ne è anche produttore attraverso la sua Daniele Cipriani Entertainment, con il ballerino di flamenco Sergio Bernal protagonista. Savignano, classe 1943, étoile della Scala, è stata, tra le tante interpretazioni indimenticabili, colei che ha dato corpo e anima alla celeberrima coreografia del Bolero firmata da Maurice Béjart e di cui, per fortuna, si trova traccia ancora in rete. In platea diversi, purtroppo, non hanno colto chi avevano di fronte. Lo spettacolo ha sostituito in corsa Coppélia, originariamente previsto in cartellone, ma saltato a causa di un incendio che ha distrutto scenografie e costumi.

Un viaggio nella vita e nelle musiche di Maurice Ravel, di cui ricorre il 150esimo dalla nascita, raccontato da due strilloni (gli attori Alessandro Ambrosi e Marco Guglielmi su testo di Vittorio Sabadin e regia di Anna Maria Bruzzese) che fanno a gara a chi vende più giornali ripercorrendo le fasi della vita del compositore tra il mancato apprezzamento durante gli anni del conservatorio, alle prese con scandali e sperimentazioni a volte non capite, i tentativi falliti di arruolarsi per la prima guerra mondiale e i problemi di salute.

