“Borgo Bacèo, tra progetto edilizio e tutela del patrimonio”

Avendo seguito, e non solo come spettatori, la vicenda di Borgo Bacèo fin dalle origini, facciamo presente quanto segue, per non edulcorare il significato dell’operazione condotta dalla Immobiliare Maggiolina e per rimettere al loro posto le tessere di un mosaico indubbiamente complesso e meritevole di puntuale analisi. Il progetto ha infatti come finalità quella di costruire decine e decine di unità abitative in una zona densamente popolata, e comunque ormai di obiettivo e riconosciuto pregio, perché collocata in una periferia dotata di servizi di trasporto pubblico e possibilità di fruizione commerciale, nonché viciniore ad un ampio parco (detto “25 aprile”, già “Maggiolina”), quindi particolarmente appetibile per chi voglia allontanarsi non troppo dal centro città.

Guardando il progetto, non può essere ignorato il dato che emerge in primo piano, cioè l’erosione di suolo e il conseguente definitivo addio al completamento della così detta S Verde del Parco della Maggiolina, vero polmone ambientale, cose ben chiare a chi, come noi, ha manifestato da subito una netta opposizione alla invasiva cementificazione (in estensione e in altezza) prevista. Non a caso abbiamo intrapreso nel corso di questi anni un lavoro propositivo, di ricerca storico-urbanistica, per ottenere, grazie alla mobilitazione di più energie a livello istituzionale e spontaneo, almeno misure collaterali di “compensazione”, salvando dalla distruzione le case coloniche e la villetta Liberty di Borgo Bacèo, di cui era previsto invece l’abbattimento. Tali misure, a nostro parere significative per i risvolti storico-sociali presenti e futuri, hanno preso corpo faticosamente, grazie a più componenti e all’interazione tra esse, quali la partecipazione popolare e l’accoglimento da parte del Comune della Spezia della domanda di Inchiesta Pubblica avanzata da cittadini e da associazioni.

