Camogli: al Boschetto inaugurato il presepe in stile napoletano

E’ stato inserito nel progetto “Passaporto dei Presepi 2025”, iniziativa del Comune di Genova e dell’Arcidiocesi di Genova. Parliamo del presepe inaugurato oggi pomeriggio a Camogli in località Boschetto nell’Oratorio della Confraternita Nostra Signora Addolorata, fondata nel 1635. Natività ricevuta come donazione dalla famiglia Albertini in memoria di Isidoro Albertini scomparso dieci anni fa, che espresse il desiderio che il suo presepe fosse destinato ad un ente ecclesiastico.

Vederlo suscita emozione e rimanda ai presepi napoletani. Ed infatti lo stile dei circa 45 pezzi in terra cotta decorati e vestiti con stoffe d’epoca, sono proprio in quello stile, costruiti nel XVIII° e XIX° secolo. Vale davvero la visita.

