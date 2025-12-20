Camogli: è Natale, “U Dragun” indossa l’abito della festa

Quando finisce la stagione estiva l’imbarcazione simbolo di Camogli, “U Dragun”, viene tirata in secco e trasferita in Largo Simonetti, punto obbligatorio di accesso, da levante, al lungomare: un biglietto da visita che cattura l’attenzione degli ospiti. In vista delle festività natalizie il Gruppo “U Dragun” ha voluto “armare” l’imbarcazione: la bandiera a poppa; il gran pavese sui pennoni; un colpo d’occhio. L’operazione è avvenuta oggi. Accanto all’imbarcazione uno dei maxi-padelloni a ricordo della Sagra del pesce. Due simboli che parlano di Camogli sul mare.

(Foto Consuelo Pallavicini)

» leggi tutto su www.levantenews.it