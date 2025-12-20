Casarza: il gruppo di maggioranza prende le distanze dal sindaco Stagnaro

Dal Gruppo Consiliare “Casarza è di tutti”

Il percorso politico intrapreso dal Sindaco Giovanni Stagnaro già da due anni a questa parte, che lo ha portato ad assumere incarichi di partito e a schierarsi con una coalizione che non rispecchia le prospettive, le idee e gli ideali civici che sono alla base della storia di “Casarza è di tutti”, ci spinge oggi a mettere nero su bianco la nostra presa di distanza dalle sue scelte.

Tale percorso mette in discussione la stessa essenza del progetto amministrativo nato nel 2009 a Casarza Ligure e di cui siamo e rimaniamo orgogliosi di fare parte.

In questi 16 anni i cittadini ci hanno rinnovato più volte la toro fiducia, da ultimo alle elezioni comunali del 2021. Siamo orgogliosi di quanto il nostro gruppo “Casarza è di tutti” ha realizzato in questi anni, nella consapevolezza che tutto sia perfettibile e si possa sempre fare di più e meglio.

Vogliamo continuare ad essere persone che hanno a cuore unicamente il proprio Comune, il proprio territorio, i propri concittadini.

La scelta ultima del Sindaco Stagnaro di sposare in pieno la causa di una parte politica che fa capo a Silvia Salis, candidandosi alla Città Metropolitana nella lista di centrosinistra e diventandone parte organica, cambia lo scenario nel quale il nostro gruppo si è mosso e si muove.

Peraltro, il fatto che il Sindaco Stagnaro non abbia ricevuto alcun voto per la Città Metropolitana dagli stessi Consiglieri comunali della maggioranza, è un chiaro ed inequivocabile segno di come la sua scelta non abbia trovato e non trovi la condivisione del nostro gruppo.

Il quadro sostanziale, rispetto al 2021, è mutato radicalmente non per scelta nostra, ma per te decisioni politiche assunte dal Sindaco Giovanni Stagnaro.

Per questo in maniera compatta tutti i consiglieri di maggioranza prendono le distanze dalle scelte del Sindaco Stagnaro. Confermano al momento la loro fiducia alla Giunta Comunale con l’obiettivo di portare a termine alcune importanti opere nell’esclusivo interesse dei cittadini. Noi siamo sempre rimasti, fondamentalmente, amministratori che hanno messo a disposizione della comunità il loro tempo e le loro energie per Casarza. E tali vogliamo continuare ad essere, senza etichette di parte. Perché “Casarza è di di tutti”, non di una parte sola.

Al Consigliere Comunale Cristian Figone il pieno e convinto sostegno nel suo ruolo di Capogruppo

