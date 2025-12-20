Fontanabuona: concorso presepi, un anno da record, il calendario

LOCANDINA
Ventisette sono i presepi in concorso, tra cui quattro new entry (Casone dello Stecca, San Colombano, Paggi, Cogorno San Giovanni) che ne hanno sostituito altrettanti ritiratisi per motivi diversi (Cassanesi, Scuola Infanzia di Cicagna, Lorsica, Leivi San Bartolomeo).
Vi sono poi i quattro “Presepi Messaggeri” cui si è aggiunto, per la zona di Recco, il presepe storico di Polànesi. Non manca il ”Presepe Ospite” di Amantea, in provincia di Cosenza, e c’è poi la grande novità di quest’anno: la Natività della cattedrale della Madonna dell’Orto, che viene presentata sotto la definizione di “Presepe d’Onore” in quanto è sentita come un tributo d’onore per il Concorso, un premio per i valori cristiani che rappresenta.
L’inizio delle visite è stato fissato per il giorno di Natale, ma nelle chiese dove si celebra la messa di mezzanotte o la messa della vigilia è già possibile vedere i presepi in anticipo. Ad ogni modo i giorni e gli orari in cui è possibile visitarli nel periodo tra il 25 dicembre e il 18 gennaio sono riportati su locandine e depliant che da Natale in poi saranno presenti in ogni chiesa. Una schematica cartina riportata sul retro del depliant facilita la localizzazione dei vari presepi e indica la strada per raggiungerli.
