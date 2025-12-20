COMMENTA
CONDIVIDI

Fontanabuona: concorso presepi, un anno da record, il calendario

Fontanabuona: concorso presepi, un anno da record, il calendario

Generico dicembre 2025

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo
Trentaquattro Natività per la 38^ edizione del concorso “Presepi in Fontanabuona”. E’ questo il dato più significativo della tradizionale iniziativa organizzata dalle associazioni ”Colombo Fontanabuona 2000”, “il Piffero” di Cicagna e Pro Loco di San Colombano Certenoli con il coordinamento del Centro Culturale Lascito Cuneo di Calvari.

LOCANDINA

Ventisette sono i presepi in concorso, tra cui quattro new entry (Casone dello Stecca, San Colombano, Paggi, Cogorno San Giovanni) che ne hanno sostituito altrettanti ritiratisi per motivi diversi (Cassanesi,  Scuola Infanzia di Cicagna, Lorsica, Leivi San Bartolomeo).

Vi sono poi i  quattro “Presepi Messaggeri” cui si è aggiunto, per la zona di Recco, il presepe storico di Polànesi. Non manca il ”Presepe Ospite” di Amantea, in provincia di Cosenza, e c’è poi la grande novità di quest’anno: la Natività della cattedrale della Madonna dell’Orto, che viene presentata sotto la definizione di “Presepe d’Onore” in quanto è sentita come un tributo d’onore per il Concorso, un premio per i valori cristiani che rappresenta.

L’inizio delle visite è stato fissato per il giorno di Natale, ma nelle chiese dove si celebra la messa di mezzanotte o la messa della vigilia è già possibile vedere i presepi in anticipo. Ad ogni modo i giorni e gli orari in cui è possibile visitarli nel periodo tra il 25 dicembre e il 18 gennaio sono riportati su locandine e depliant che da Natale in poi saranno presenti in ogni chiesa. Una schematica cartina riportata sul retro del depliant facilita la localizzazione dei vari presepi e indica la strada per raggiungerli. 

 
La conclusione del concorso si avrà con la cerimonia di premiazione sabato 17 gennaio (ore 15)  nella chiesa-santuario della Madonna dei Miracoli a Cicagna ma il giorno seguente, domenica 18, i presepi saranno ancora visitabili nel pomeriggio. 
 Fra Natale e metà gennaio sono previsti numerosi eventi di cui diamo l’elenco:
 
NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’
USCIO – Museo diffuso dell’orologio da torre. Antichi meccanismi esposti in speciali teche entro cui sono posti anche piccoli Presepi, presso le chiese di Uscio, Terrile e Calcinara – Info Marina Terrile 347 4245569
 
MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE
CASONE DELLO STECCA –  Ore 18,30 nel rustico casolare non lontano dal Passo di Romaggi Santa Messa di Natale celebrata da Don Pio Chung.  A seguire, cioccolata calda a cura del Gruppo Alpini. 
  
MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE
SAN MARTINO DEL VENTO  (Alta Fontanabuona) – ore 23,30 Santa Messa della Vigilia nell’antica suggestiva chiesetta e scambio di auguri con pandolce, cioccolata calda e vin brulé.                                   
SABATO 27 DiCEMBRE
CAMPODONICO – ore 15, Presepe vivente delle Parrocchie della Zona Pastorale di Sanpierdicanne.
SABATO 3 GENNAIO
SAN MARTINO DEL VENTO – Ore 15, nell’antica suggestiva chiesetta, “Viaggio musicale alla riscoperta dello spirito del Natale” con Claudia Cravedi e Cinzia Zecca Tanzi.
 
SABATO 3 GENNAIO
SOGLIO – ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Michele, “Gente, l’è chi Natale!” – Canti, suoni e storie delle tradizioni natalizie liguri, con Laura Parodi (voce), Daniele Bicego (cornamusa) e Juli Fortunato (fisarmonica). A seguire momento conviviale e auguri per il nuovo anno.
 
DOMENICA 4 GENNAIO
COREGLIA LIGURE – Ore 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò. Concerto strumentale con musiche natalizie del “Santemo Group” di Santa Margherita Ligure diretto da Andrea Delpino. A seguire, incontro sul sagrato per brindisi augurale.
 
 MARTEDI’ 6 GENNAIO
SAN SALVATORE (Sede Croce Rossa) – ore 14, “Arrivano le Befane” e…. fanno felici i bambini. Giochi per i piccoli e distribuzione di cioccolata calda.  
 
SABATO 17 GENNAIO 
CICAGNA – Ore 15, chiesa-santuario di N.S. dei Miracoli. Premiazione dei Presepi e Canti della tradizione natalizia eseguiti dal coro del Gruppo Folk “O  Castello” di Favale di Malvaro diretto da Lucia Cavagnaro. 

» leggi tutto su www.levantenews.it