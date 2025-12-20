Francesco Tognoni è il nuovo segretario del Pd Genova: “Chiarezza e unità per una nuova fase”

Genova. Francesco Tognoni, 29 anni, è il nuovo segretario del Pd Genova. La proclamazione stamani all’assemblea svolta alla Sala Sivori al termine del congresso unitario iniziato alcune settimane fa nei circoli del partito.

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche Rita Bruzzone, assessora comunale, come nuova presidente del Partito Democratico di Genova e i membri della nuova direzione, l’organo che accompagnerà il lavoro del segretario nei prossimi anni. Il vicesegretario sarà Filippo Bassignana, sindaco di Crocefieschi.

