Gruppo “Alassio di tutti”: “Melgrati tassa i redditi bassi, la stangata colpirà chi prende meno di mille euro al mese”

Alassio. “Melgrati colpisce i redditi bassi di pensionati e lavoratori, ma la sua modifica all’addizionale Irpef colpisce anche le casse del Comune, causando un calo stimato degli incassi di 83 mila euro. Crediamo che l’obiettivo, ad Alassio, dovrebbe essere l’abolizione completa dell’addizionale comunale Irpef, come avviene già in altre realtà, tra cui Andora”.

Così commentano il bilancio di previsione dal gruppo “Alassio di tutti” i consiglieri comunali Jan Casella, Franco Polli, Lorenza Paola, Paolo Battistelli e Sara Griseri.

