Ultimo banchetto prima del Natale per il canile municipale della Spezia: sarà allestito oggi, sabato 20 dicembre, dalle 16.20 alle 19.15 in Corso Cavour, davanti a Zara. “Venite a trovarci: potrete trovare i nostri ultra famosi calendari – potrebbero essere un meraviglioso piccolo regalo di Natale – con protagonisti alcuni dei nostri ospiti pelosi nonché gadget e pupazzi che farebbero illuminare gli occhi di ogni bambino”, dicono dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di Via del Monte. Senza dimenticare che grande ospite del gazebo odierno sarà la giovane e incantevole cagnolina Nora, in cerca di famiglia.

L’articolo Idee regalo e la giovane quattro zampe Nora: torna il banchetto del canile municipale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com