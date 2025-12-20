Il viaggio del fenicottero: da Monterosso a Lerici, ora al centro di recupero

Un fenicottero rosa, già avvistato nei giorni scorsi a Monterosso, ha raggiunto la spiaggia della Venere Azzurra a Lerici, attirando l’attenzione di residenti e turisti. L’esemplare, con ogni probabilità giovane e in evidente difficoltà, potrebbe essersi allontanato dal proprio stormo durante la migrazione.

Nella giornata odierna sono intervenuti i Carabinieri Forestali, che hanno provveduto a sorvegliare e monitorare l’animale per garantirne la sicurezza. Considerate le condizioni di debilitazione, è stato deciso il trasferimento presso il centro di recupero ENPA di Campo Morone.

