La Tiger chiude il 2025 tra nuove cinture nere, dan prestigiosi e successi agonistici

La città di Savona è stata teatro, domenica scorsa, degli esami regionali di graduazione di Karate per il 1°, 2° e 3° dan organizzati dalla FIJLKAM, un appuntamento di grande rilievo che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ogni karateka. Una giornata intensa, carica di emozione, sacrificio e soddisfazione, che ha premiato anni di lavoro costante sul tatami.

Protagonisti dieci atleti della Tiger, che hanno affrontato la prova con determinazione e spirito combattivo, superando tutte le valutazioni pratiche con ottimi risultati e dimostrando un elevato livello tecnico e mentale. Un esito che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com