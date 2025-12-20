Lavoro domestico, da gennaio i datori under 76 non riceveranno indicazioni per i versamenti e modelli cartacei

Da gennaio 2026 l’Inps non spedirà più ai datori di lavoro domestico di età inferiore ai 76 anni, che ne avevano fatto richiesta, la consueta lettera annuale con le indicazioni per effettuare i versamenti e i modelli di pagamento cartacei (pagoPA). Tali datori di lavoro saranno contattati telefonicamente dagli operatori di call center per conto dell’Istituto, per essere informati e supportati nell’accesso ai servizi per il pagamento dei contributi domestici. Continueranno, invece, a ricevere la lettera annuale, solo per il 2026, i datori di lavoro di età uguale o maggiore di 76 anni.

Per tutti i nuovi rapporti di lavoro sarà inibita la possibilità di chiedere tale opzione. La dematerializzazione di questa comunicazione all’utenza è stata avviata nell’ambito del processo di digitalizzazione e semplificazione della PA, nel rispetto dei principi di economicità e sviluppo sostenibile. I modelli di pagamento pagoPA potranno essere scaricati dal sito istituzionale, accedendo all’area tematica “Portale dei Pagamenti” e selezionando la voce “Lavoratori Domestici”. Inserendo il codice fiscale e il codice rapporto di lavoro o ricorrendo alle credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS/eIDAS) il datore di lavoro domestico potrà: stampare l’avviso di pagamento pagoPA, che permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito pagoPA; eseguire il pagamento online pagoPA, con carta di credito/debito, conto corrente o altri metodi di pagamento, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24; visualizzare/stampare le ricevute dei pagamenti effettuati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com