Le celebrazioni del vescovo nei giorni di Natale

Martedì alle 23, nella vigilia di Natale, il vescovo Palletti presiederà la Messa di mezzanotte in cattedrale alla Spezia, mentre mercoledì, giorno della solennità, celebrerà la Messa pontificale alle 10.30 in cattedrale e alle 18 nella basilica concattedrale di Sarzana. Nei prossimi giorni, monsignor Palletti presiederà anche due altre celebrazioni, visitando in particolare le persone ospiti di alcune importanti residenze sociali della provincia: domani alle 15 sarà nel quartiere spezzino di Fossitermi per la Messa nell’istituto “Santi” e dopodomani, alle 15.30, sarà invece a Brugnato, per la Messa nella cappella dell’istituto “Sacro Cuore”, dove verrà anche ricordato in modo particolare il fondatore don Mario Perinetti, scomparso come è noto nei mesi scorsi.

