Lo studente savonese Mattia Novelli vince la borsa di studio Masterclass Ho.Re.Ca. e vola a Milano Cortina 2026

Savona. Grande opportunità per uno studente dell’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona che vince la Borsa di Studio Masterclass Ho.Re.Ca. e si prepara per Milano Cortina 2026.

Si tratta di un promettente studente di Savona che frequenta la classe quinta dell’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e si è aggiudicato una prestigiosa Borsa di Studio del valore di 4 mila euro nell’ambito del programma Masterclass Ho.Re.Ca. Questo percorso formativo, promosso da due importanti sponsor internazionali è stato specificamente pensato per studenti e studentesse provenienti da Istituti Alberghieri, Turistici e Amministrativi.

L’iniziativa non solo offre un arricchimento formativo, ma è direttamente collegata a un evento di caratura internazionale: la Masterclass Ho.Re.Ca. si svolge infatti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Mattia Novelli, residente a Savona, è tra i 10 studenti italiani selezionati per questo programma, che si è sviluppato lungo un periodo di due anni scolastici.

