Morto nell’incendio del suo box a Ronco Scrivia, il rogo forse causato dalla stessa vittima

Genova. L’incendio di auto che ha causato la morte di Giancarlo Rossi, 76 anni, potrebbe essere stato causato dalla stessa vittima. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, è una delle ipotesi su cui lavorano gli investigatori dei vigili del fuoco coordinati dalla pm Paola Calleri.
La vittima, appassionata di auto, aveva creato una piccola officina nel suo garage sotto il condominio dove viveva, in via Cambiaggio a Ronco Scrivia. Una sorta di laboratorio dove armeggiava sulla sua macchina ibrida.