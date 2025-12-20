Natale a Sestri: gli appuntamenti del fine settimana

Stiamo per entrare nel vivo del fine settimana che precede il Natale e anche Sestri Levante si prepara ad accogliere due giorni ricchi di appuntamenti e eventi per accompagnare cittadini e turisti alla festività. Per quanto riguarda sabato 20 dicembre, dalle 9:30 alle 13:30 viale Dante ospiterà la postazione dei dj di radio Aldebaran, pronti a trasmettere dediche e richieste. Alle 10:30 prenderà il via la Sfilata di Natale che parte da piazza della Repubblica per arrivare in Piazza Matteotti dove un Babbo Natale acrobata di calerà dal palazzo del municipio. A partire dalle 14:30, poi, a Parco Sterza ci sarà il Villaggio di Babbo Natale. Fiore all’occhiello della giornata, il tradizionale Confeugo che partirà dalla stazione alle 15:30 per arrivare in piazza Matteotti.

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti della domenica, alle 14:00 ci sarà la Festa di Babbo Natale a Riva, mentre alle 15:00 al MuSel si terrà il laboratorio didattico gratuito su prenotazione “Scriba per un giorno”. Per quanto riguarda gli spettacoli, doppio appuntamento alle 15:30 e alle 16:30 in piazza Matteotti con l’esibizione del quartetto d’archi Alter Echo, oltre al concerto Christmas Inside a cura del coro pop IncartArte con la direzione di Patrizia Merciari nella chiesa di San Pietro in Vincoli alle ore 17:30.

