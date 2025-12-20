Pallanuoto M/ A2 Torino -Bogliasco 12 a 11

Dall’ufficio stampa AGN Energia Bogliasco 195

Una partita folle, un’altalena di emozioni e, purtroppo, un finale che lascia l’amaro in bocca non solo per il punteggio, ma soprattutto per una direzione di gara che ha pesantemente condizionato l’esito della sfida. Nella settima giornata del campionato di Serie A2, l’AGN Energia Bogliasco 1951 cade 12-11 in casa del Torino ’81, subendo il gol della beffa a soli 4 secondi dalla sirena finale dopo aver incassato un clamoroso e decisivo torto arbitrale pochi minuti prima. Un epilogo ingeneroso per una partita che prometteva uno spettacolo ben diverso da quello andato effettivamente in scena.

