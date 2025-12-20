Sanità territoriale più forte, Foscolo (Lega): convenzioni con Regioni limitrofe per garantire servizi ai cittadini dei Comuni liguri confinanti

Savona. Sanità, interviene il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo: “Regione Liguria rafforza la medicina territoriale e la rete dei servizi sanitari di prossimità, anche nell’ottica di arginare talune criticità nei Comuni del nostro entroterra”.
“Nei Paesi liguri di confine molto spesso risultano di più facile accesso i servizi di farmacia o di medici di Medicina generale delle regioni limitrofe o, viceversa, i Comuni extraliguri confinanti trovano più tempestivo rivolgersi agli stessi servizi offerti in Liguria”, prosegue il consigliere regionale.