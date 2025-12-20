Sestri: chiusura uffici comunali nelle feste, date e orari

In occasione delle festività natalizie il Comune di Sestri Levante ha comunicato le modifiche agli orari per quanto riguarda gli uffici comunali. In particolare, resteranno chiusi mercoledì 24 dicembre e venerdì 2 gennaio tutto il giorno, mentre mercoledì 31 dicembre e lunedì 5 gennaio a partire dalle ore 13:00. Escluso da questa disposizione la Biblioteca Fasce Rossi in tutte e quattro le giornate, mentre il 24 dicembre e il 2 gennaio resteranno attivi anche i servizi sociali, di stato civile e la Biblioteca del Mare e venerdì 2 gennaio sarà disponibile anche l’anagrafe solo per il rilascio delle carte d’identità.

