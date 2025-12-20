Uscio: pranzo con gli over 75 e il ricordo di Angelo Caprile

Doppio appuntamento oggi a Uscio. Importante il pranzo con settanta Over 75 nella sala della ex “Dolce vita”; iniziativa natalizia perfettamente riuscita grazie al Comitato festeggiamenti e ai militi della Croce Rossa che ha servito gli ospiti a tavola gli ospiti. Naturalmente brindisi con scambio di auguri in una atmosfera di grande serenità e collaborazione. Massima soddisfazione da parte del sindaco Giuseppe Garbarino e della sua maggioranza.

Altro appuntamento per ricordare, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Angelo Caprile cui Uscio deve moltissimo; tra le opere da lui realizzate la casa di riposo a lui intitolata e la strada intercomunale Uscio-Passo della Spinarola-Tribogna che collega il Golfo Paradiso alla Fontanabuona.

