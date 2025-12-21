Andora, a due anni dall’incendio che li uccise Enrica Corio ricorda il papà e la sorella

Andora. Anche quest’anno, sotto l’Albero di Natale di Andora, Enrica Corio ricorda i propri familiari, il padre Gualtiero e la sorella Maurizia Corio, tragicamente scomparsi nel terribile incendio divampato nella notte del 21 dicembre 2023 in un appartamento al primo piano di una palazzina lungo via Aurelia ad Andora .
Nel momento di raccoglimento, accanto alla signora Enrica Corio era presente il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale e della comunità.