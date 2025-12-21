Calcio/ Genoa, la doccia fredda nel recupero: Hien regala i tre punti all’Atalanta

Il Genoa esce battuto dal Ferraris, ma lo fa dopo una prestazione di carattere contro l’Atalanta. La sfida, disputata a al Ferraris si chiude sull’1-0 per gli orobici grazie a una rete nel recupero firmata da Hien. Un epilogo beffardo per i rossoblu, rimasti in dieci uomini dopo pochi minuti e capaci comunque di tenere testa a una delle squadre più strutturate del torneo.

De Rossi imposta il Genoa con il 3-5-2, confermando Marcandalli, Otoa e Vasquez davanti a Leali. Sulle corsie laterali spazio a Norton Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo agivano Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. In attacco, accanto a Vitinha, la scelta era ricaduta su Ekuban.

