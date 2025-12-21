Calcio/ La Riese finisce il 2025 con un pareggio: 0-0 contro il Villaggio

Dal Calcio ACD Riese

Villaggio 0 – Riese 0

Finisce a reti inviolate la partita giocata oggi pomeriggio tra Villaggio Calcio e Riese, ultima partita prima della pausa per le festività.

Pronti via è padroni di casa pericolosi con Fronzoli ma la sua conclusione trova un attento Furfaro.

Minuto 20 Ventriglia con quello che doveva essere un cross va vicino al gol ma la palla colpisce il palo.

Il primo tempo scorre veloce , difese attente che concedo poco e partita che si gioca con tanti duelli in mezzo al campo con qualche sortita offensiva da entrambe le parti.

