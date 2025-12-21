Calcio/ Samp pronta a cambiare volto nel mercato di gennaio

La Sampdoria prepara una svolta per uscire dalla parte bassa della classifica e guarda al mercato come leva principale per rilanciare il proprio cammino. I blucerchiati stanno lavorando su più fronti, con l’obiettivo di rinforzare sia il centrocampo sia il reparto offensivo in vista della fase decisiva della stagione.

Per la mediana la pista più concreta porta a Salvatore Esposito. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’operazione può considerarsi fatta. Il centrocampista arriva da una stagione precedente di alto livello, mentre nell’annata in corso ha collezionato 12 presenze, trovando una rete su calcio di rigore nella gara disputata a Empoli.

