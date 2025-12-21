Camogli: è mancata Carla Morando, tra le prime pallanuotiste italiane

E’ mancata Carla Morando vedova Viganò: una persona ed una atleta importante. La famiglia Morando apparteneva alla borghesia milanese e fu una delle prime e poche, nel dopoguerra, a scoprire Camogli. Carla, allora adolescente, si innamorò non solo del Borgo, ma anche della pallanuoto; fu tra le prime pallanuotiste d’Italia in una squadra allenata dall’ungherese Erdelyi. In seguito fu anche istruttrice di nuoto sincronizzato e nuoto. E si innamorò di un pallanuotista milanese, Arturo “Pierino” Vigano, ingaggiato dalla Rari Nantes Camogli; una persona meravigliosa. Con Carla, estrosa, entusiasta, simpaticissima, una coppia perfetta.

Tra le passioni di Carla Morando la pittura, aveva esposto le sua opere anche a Recco, e il lavoro a maglia. Lascia nel dolore i figli e gli amatissimi nipoti. I funerali verranno celebrati in forma strettamente privata.

