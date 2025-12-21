Camogli. Natale: Banda in concerto, tanti gli applausi

La Banda Musicale “Città di Camogli – Giacomo Puccini” ha proposto il suo tradizionale concerto di Natale con la novità di eseguirlo per la prima volta nell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina di via della Repubblica. L’ensemble musicale, diretto dal Maestro Gian Carlo Dalorto che ne è anche direttore artistico, ha ricevuto molti applausi. Il programma, molto gradito, oltre ad arie natalizie ha offerto brani di Bach, Bizet, Hændel, Mascagni, Purcell, Vivaldi, Wagner. Per terminare con la Marcia di Radetzky di Strauss padre. Nell’intervallo il saluto del sindaco Giovanni Anelli; di Andrea Delpino presidente della Banda; di Mario Machieraldo, commissario della Confraternita dei Santi Prospero e Caterina.

Oggi alle 15.30 sfilata degli Auguri e, sul lungomare, mercatino di oggetti natalizi dalle 10 alle 16.30.

