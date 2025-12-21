Capodanno: gli appuntamenti in piazza; falò a Camogli e, come a Sori, a teatro

Dove trascorrere la notte in attesa che arrivi il 2026? Molto dipende dal tempo. C’è chi semplicemente accende il televisore con una fetta di panettone ed una bottiglia da stappare a mezzanotte per brindare al nuovo anno. Altri organizzano il cenone a casa con amici o parenti preparando i vari piatti o acquistandoli in rosticceria. Poi ci sono i tanti che prenotano al ristorante (molti con prenotazioni già esaurite). Ormai da anni è invalso l’uso delle feste in piazza, che hanno avuto un crescente successo. Vi affluiscono anche persone che hanno atteso la mezzanotte in casa o al ristorante. Un pensiero a chi la notte di san Silvestro la trascorre lavorando: personale sanitario degli ospedali e del 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale in servizio nei trasporti, naviganti compresi.

Di seguito le iniziative degli appuntamenti in piazza

