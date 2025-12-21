Chiavari: in mostra le porcellane di Paola Pantaleoni; dal 22 al 31 dicembre

Dal Club le Arti si incontrano

Per artisti con la valigia: “Trasparenza e materia: dialogo tra porcellana e curda seca”.

Paola Pantaleoni insegnante di decorazione porcellana e di cuerda seca presso il Cif (Centro italiano Femmibnile); espone i suoi lavori dal 22 dicembre alle ore 17 presso lo spazio espositivo “lo scrigno” sito nello storico palazzo “Costa Zenoglio” Via Doria 3 – Chiavari. la mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre, nei seguenti orari :10:00/12:00 – 16:00/18:30 -festivi chiuso

