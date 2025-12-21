Con il solstizio è ufficialmente iniziato l’inverno

Il 21 dicembre, alle 16.03 ora italiana, ha preso ufficialmente avvio l’inverno nell’emisfero boreale. È il giorno del solstizio d’inverno, l’evento astronomico determinato dall’inclinazione dell’asse terrestre che fa sì che i raggi solari colpiscano la Terra con la massima inclinazione rispetto all’orizzonte.

In questa data il Sole raggiunge la sua altezza minima nel cielo a mezzogiorno e la durata del giorno è la più breve dell’anno. La permanenza dell’astro sopra l’orizzonte risulta di circa due minuti inferiore rispetto al 13 dicembre, giorno di Santa Lucia che, secondo una tradizione diffusa ma non corretta, viene indicato come il più corto dell’anno.

Il solstizio d’inverno non cade sempre lo stesso giorno: di anno in anno l’evento slitta di circa sei ore, un ritardo che viene compensato negli anni bisestili, introdotti proprio per evitare lo scollamento tra il calendario civile e il ciclo delle stagioni. Per questo motivo il solstizio può verificarsi anche il 22 o il 23 dicembre. Nel 2026, ad esempio, avverrà ancora il 21 dicembre, ma alle 21.50 ora italiana.

Questo periodo dell’anno offre anche altri appuntamenti di interesse astronomico. Come ricorda l’Unione Astrofili Italiani, il 22 dicembre si registra il massimo dello sciame meteorico delle Ursidi, attivo fino al 26 dicembre. Le stelle cadenti, associate alla cometa periodica 8P/Tuttle, sono caratterizzate da meteore lente e da una posizione favorevole che ne consente l’osservazione per gran parte della notte. In condizioni ideali il numero di meteore visibili è generalmente contenuto, attorno alle dieci all’ora, ma in alcune occasioni le Ursidi hanno sorpreso gli osservatori, arrivando a superare anche le cinquanta meteore orarie.