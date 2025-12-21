Cucina italiana “Patrimonio Unesco”, Accademia del Gusto: “Riconoscimento che onora le nostre filiere di qualità”

L’Accademia del Gusto ha festeggiato il riconoscimento della cucina italiana patrimonio culturale immateriale Unesco con una cena al ristorante Il Tritone a Fezzano che ha visto la partecipazione di numerosi Accademici. “Il riconoscimento Unesco é un grandissimo risultato per l’Italia, per la sua ristorazione ma direi soprattutto per tante nonne e mamme che hanno tramandato una cucina tradizionale ineguagliabile – ha spiegato nell’introduzione Nicola Carozza, Presidente dell’Accademia del Gusto – stavamo attendendo questo riconoscimento da tempo. Questo riconoscimento è un premio anche per tutti noi Accademici e per la nostra attività di tutela e valorizzazione dei piatti tipici. L’Italia è la prima cucina al mondo a ottenere questo riconoscimento, che onora tutta la nostra cucina e le nostre filiere di qualità”. Il riconoscimento internazionale ha confermando che il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura, storia e futuro. Un premio che celebra la capacità dell’Italia di trasformare la tavola in un luogo di incontro, dialogo e condivisione universale. La decisione Unesco è stata presa all’unanimità dal Comitato intergovernativo, riunitosi a New Delhi, in India. Gli Accademici Alberto Ascari e Valter Taglieri hanno letto la motivazione ufficiale, la cucina italiana rappresenta una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, un linguaggio universale capace di esprimere amore, cura di sé e degli altri, e di riscoprire radici culturali profonde ed è anche un ponte che permette alle comunità di condividere la propria storia e di raccontare il mondo che le circonda. Tutti gli accademici i sono uniti in uno scrosciante applauso. Lo chef Claudio Basso ha proposto agli accademici diversi antipasti, crostino di acciughe, calamaro gratinato, polentina con baccalà, frittelle di baccalà, pesce pistacchiato, insalata di polpo, per primo lo spaghetto alla Claudio, seguito da filetto di branzino all’isolana con patate e verdure per chiudere con un buccellato natalizio con gelato. Durante la cena gli Accademici sono stati allietati da un simpatico gioco organizzato dagli accademici Alberto e Maria Grazia Ascari, con l’estrazione a sorte di ricchi premi offerti dalla gioielleria Fregni, sono risultati vincitori gli Accademici Amm. Roberto Liberi e la prof.ssa Roberta Isoppo. La conviviale natalizia si è conclusa con il brindisi introdotto dal presidente Carozza: calici alzati per augurare a tutti Buon Natale e felice anno nuovo.

L’articolo Cucina italiana “Patrimonio Unesco”, Accademia del Gusto: “Riconoscimento che onora le nostre filiere di qualità” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com