Da Brigitte Bardot a Enrico Berlinguer. Storia di Carlo, grande giornalista

Brigitte Bardot a Lerici. Carlo Ricchini, in camicia bianca, immortala la scena (foto archivio famiglia Ricchini)

Questa rubrica ha ospitato in passato due articoli dedicati al grande giornalista spezzino Carlo Ricchini, scomparso nei giorni scorsi a Roma all’età di 95 anni: “La storia del giornalista spezzino che smascherò il fucilatore” (9 febbraio 2020) e “L’avrai, camerata Almirante” (2  maggio 2021). Il fucilatore smascherato era Giorgio Almirante, capo del MSI. Durante la Repubblica di Salò aveva firmato un manifesto, affisso nel Grossetano, con il quale minacciava i renitenti alla leva repubblichina: consegnatevi ai tedeschi e ai fascisti oppure sarete fucilati. La morte era minacciata anche a chi avesse dato riparo ai partigiani. Al manifesto seguirono numerosi eccidi.

Almirante querelò “l’Unità” e il “Manifesto” – i due  giornali che avevano pubblicato la notizia nel 1971 – e si andò così a un processo che durò fino al 1978. Alla fine fu dimostrato, rintracciando l’originale di quel manifesto, che Almirante era stato davvero un servo dei nazisti. Dopo il mio primo articolo – che scrissi perché in quel periodo a Spezia era stata avanzata la proposta di intitolare una via ad Almirante – una casa editrice chiese a Ricchini di raccontare la vicenda in un libro, poi pubblicato con il titolo “L’avrai, camerata Almirante” e il sottotitolo “la via che pretendi da noi italiani”, su cui scrissi il secondo articolo.

