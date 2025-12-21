Da Brigitte Bardot a Enrico Berlinguer. Storia di Carlo, grande giornalista

Questa rubrica ha ospitato in passato due articoli dedicati al grande giornalista spezzino Carlo Ricchini, scomparso nei giorni scorsi a Roma all’età di 95 anni: “La storia del giornalista spezzino che smascherò il fucilatore” (9 febbraio 2020) e “L’avrai, camerata Almirante” (2 maggio 2021). Il fucilatore smascherato era Giorgio Almirante, capo del MSI. Durante la Repubblica di Salò aveva firmato un manifesto, affisso nel Grossetano, con il quale minacciava i renitenti alla leva repubblichina: consegnatevi ai tedeschi e ai fascisti oppure sarete fucilati. La morte era minacciata anche a chi avesse dato riparo ai partigiani. Al manifesto seguirono numerosi eccidi.

Almirante querelò “l’Unità” e il “Manifesto” – i due giornali che avevano pubblicato la notizia nel 1971 – e si andò così a un processo che durò fino al 1978. Alla fine fu dimostrato, rintracciando l’originale di quel manifesto, che Almirante era stato davvero un servo dei nazisti. Dopo il mio primo articolo – che scrissi perché in quel periodo a Spezia era stata avanzata la proposta di intitolare una via ad Almirante – una casa editrice chiese a Ricchini di raccontare la vicenda in un libro, poi pubblicato con il titolo “L’avrai, camerata Almirante” e il sottotitolo “la via che pretendi da noi italiani”, su cui scrissi il secondo articolo.

