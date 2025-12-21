Genoa – Atalanta LIVE. Ekuban dal primo minuto, Colombo in panchina

Genova. Raffiche di vento al Ferraris per il posticipo della 16esima giornata di Serie A, Genoa – Atalanta. Rossoblù con una novità in formazione: Ekuban dal primo minuto al posto di Colombo. Ancora una volta De Rossi privilegia Ellertsson al posto di Thorsby, che resta in panchina per la seconda partita consecutiva e preferisce non rischiare Ostigard appena rientrato a disposizione: confermata la difesa con Marcandalli, Otoa e Vasquez.
In relazione agli arresti scattati in settimana dopo gli scontri prima di Genoa – Inter, uno dei gruppi della Nord ha appeso uno striscione eloquente all’ingresso della Nord: ‘Per noi nessuna resa, Marassi non si piega – Ultras liberi’.