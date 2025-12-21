Impianto rifiuti Groppolo, la maggioranza: “Percorso tecnico in Commissione per valutazioni ufficiali”

In relazione al punto all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio provinciale dedicato all’impianto di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi in località Pianazze/Groppolo, nel territorio del Comune di Arcola, i gruppi di maggioranza intervengono per chiarire alcuni aspetti, a loro giudizio necessari per una corretta e completa informazione.

Come emerso nelle singole dichiarazioni di voto, la maggioranza ha espresso parere contrario alla mozione presentata dalla minoranza ritenendo che il documento contenesse rilevanti inesattezze sullo sviluppo delle pratiche relative all’impianto e sulla sua classificazione, oltre a gravi accuse giudicate infondate nei confronti del personale dell’Ente provinciale. Proprio per questi motivi, e per le valutazioni espresse sull’operato degli uffici, la mozione è stata considerata non votabile in una sede assembleare pubblica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com