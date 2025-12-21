Lunedì con allerta neve nel Ponente ligure

Arpal ha emesso allerta gialla per neve sulle zone interne di Ponente) e Versanti padani di Ponente della Liguria dalle 13 alle 24:00 di domani, lunedì 22 dicembre. Dalla serata odierna, sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso della settimana. I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata. La quota neve è in calo sulle Alpi Marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. Nell’entroterra savonese sono attese nevicate deboli sulle zone sensibili, con presenza di neve bagnata e nevischio.

Sul centro e levante della regione i fenomeni saranno meno intensi con deboli piogge sparse dal pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa. La situazione sarà rivalutata domani sulla base dell’evoluzione.

