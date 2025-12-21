Mantova ko con l’Empoli, pari in extremis tra Entella e Sudtirol: Spezia a -2 dalla salvezza diretta

Una domenica che sorride allo Spezia, quella che chiude la giornata numero diciassette della Serie B. Dopo la sconfitta di ieri contro il Frosinone, le aquile rischiavano di veder fuggire le concorrenti alla salvezza, che invece non riescono ad allungare su chi ha perso. Solo un pareggio tra Entella e Sudtirol, con la squadra di Castori che raggiunge l’1-1 finale in pieno recupero, grazie ad un gol di Odogwu. Sconfitto invece il Mantova del neo tecnico Modesto, che perde di misura in casa contro l’Empoli. Decisivo Salvatore Elia, che serve l’assist a Nati per il gol decisivo. Lo Spezia resta così a due punti dalla salvezza diretta, che al momento è occupata dal trio Bari-Entella-Sudtirol a 16 punti.

