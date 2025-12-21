COMMENTA
Mercato di Piazza Cavour, orari speciali per le festività natalizie

Piazza del Mercato

Il mercato di Piazza Cavour si prepara alle festività con un calendario di aperture straordinarie pensato per accompagnare cittadini e visitatori negli acquisti di fine anno, tra prodotti freschi, specialità alimentari e idee regalo.

Nei giorni 22, 23 e 24 dicembre tutti i settori del mercato resteranno aperti fino alle 19.30, offrendo la possibilità di fare la spesa natalizia con calma e di trovare prodotti freschi e di qualità direttamente dai banchi della piazza.

Per chi invece dovrà pensare a un regalo dell’ultimo momento, il 25 e il 26 dicembre saranno aperti esclusivamente i settori dedicati ai fiori e alle merci non alimentari, garantendo comunque un presidio del mercato anche nei giorni festivi.

Il calendario proseguirà poi verso la chiusura dell’anno con ulteriori aperture prolungate: il 29 e il 30 dicembre tutti i banchi resteranno operativi fino alle 19.30, mentre il 31 dicembre il mercato sarà aperto fino alle 16.30, permettendo di portare in tavola i prodotti della piazza anche per il cenone di fine anno.

