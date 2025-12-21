Mercato di Piazza Cavour, orari speciali per le festività natalizie

Il mercato di Piazza Cavour si prepara alle festività con un calendario di aperture straordinarie pensato per accompagnare cittadini e visitatori negli acquisti di fine anno, tra prodotti freschi, specialità alimentari e idee regalo.

Nei giorni 22, 23 e 24 dicembre tutti i settori del mercato resteranno aperti fino alle 19.30, offrendo la possibilità di fare la spesa natalizia con calma e di trovare prodotti freschi e di qualità direttamente dai banchi della piazza.

Per chi invece dovrà pensare a un regalo dell’ultimo momento, il 25 e il 26 dicembre saranno aperti esclusivamente i settori dedicati ai fiori e alle merci non alimentari, garantendo comunque un presidio del mercato anche nei giorni festivi.

Il calendario proseguirà poi verso la chiusura dell’anno con ulteriori aperture prolungate: il 29 e il 30 dicembre tutti i banchi resteranno operativi fino alle 19.30, mentre il 31 dicembre il mercato sarà aperto fino alle 16.30, permettendo di portare in tavola i prodotti della piazza anche per il cenone di fine anno.